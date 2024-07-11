İzmir'de lüks sitede korkutan yangın

Yangın, saat 23.15 sıralarında Bornova ilçesi 364/11 Sokak'ta bulunan lüks sitede meydana geldi.

Sitenin C bloğunun 14'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; tedbir amaçlı bütün site boşaltılırken, polis yolu çift yönlü kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık yarım saatte diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, olayda yaralanan olmadı.