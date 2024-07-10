Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Sarı-Lacivertliler , Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı elde etmeyi planlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen yıldız oyuncu Alan Saint-Maximin ile ilgileniyordu.
BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI
TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’in kiralık transferi konusunda Al Ahli kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Fransız futbolcunun kısa süre içerisinde sözleşme görüşmelerine devam etmek üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
St-Etienne'de futbola başlayan Maximin, Monaco, Hannover, Nice ve Newcastle gibi önemli takımlarda forma giydi.
Newcastle United'dan 27.2 milyon Euro bedelle transfer edilen yıldız oyuncu bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 30 maçta görev yaparken 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.