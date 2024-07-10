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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yaz yağmurları ne kadar sürecek? Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam | Son dakika haberleri

        Yaz yağmurları ne kadar sürecek? Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam

        Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağış gözleri hava durumu tahminlerine çevirdi. Habetürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "İstanbul'da beklediğimiz gelecek 2 gün daha ferah geçecek. Pazar gününden itibaren Marmara'da ve megakentte yeniden sıcaklıklar 34-35°C'lere doğru yükselecek, hissedilen nem haftaya da bizimle olacak görünüyor" ifadelerini kullandı

        Giriş: 10.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:20
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        Türkiye’de kuvvetli yağışlar ülkenin iç kesimlerinde, Anadolu’nun dört bir yanında devam ediyor. Lokal olarak kuvvetlenen fırtına bulutları şiddetli sağanak, dolu ve şimşek-yıldırım içeriyor.

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        Bugünün kuvvetli sağanakları Marmara’da Körfez çevresi, Ankara’nın kuzey ilçeleri, Fethiye-Antalya arasında dağlık alanlar, Niğde, Kayseri, Mersin, Sivas, Gümüşhane, Tokat, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Ardahan gibi merkezlerde hayatı olumsuz etkiler.

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        Anadolu genelinde toplamda büyük bir alanı etkilemese dahi, üstünde oluştuğu ekili araziye düşen şiddetli sağanaklar, arazide gölleşmeye yol açıyor, eğimli yerlerde akıp önüne kattığını süpürüyor. Malatya-Erzincan-Sivas-Divriği arasında ve Akdeniz’in iç kesimlerinde tarım ürünleri zarar görebilir.

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        Bugün Ankara’da Beypazarı, Ayaş, Çubuk arasında başta olmak üzere su baskınları yaşanabilir. Ankara’da yağmur gece olmadan kesilmiş olacak.

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        Ankara’da ayrıca yarın tahmini saat 12.00 ila 20.00 arası yağmur geçişleri görülebilir. Hava sıcaklıkları başkentte bulutluluk ve yağmurla 25-26°C’lere kadar düşüyor. Fakat güneş alan ilçeler kavruluyor, aynı günde hem üşüyüp hem de “bu ne sıcak!” diyebiliriz.

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        İstanbul’da bu akşam yağmur ve gök gürültülü sağanak düşen ilçeler olur fakat şehir genelinde yağmur görmeyiz. Yarın sabah erken saatlerde de İstanbul’da yağmur geçişleri görülebilir.

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        Bu yaz yağmurları oluştuğu yerleri ferahlatsa da İstanbul’da güneş altından hissedilen sıcaklık en az 40°C. Gölgede kalmak ve açık alanda uzun yürüyüşler yapmamakta yarar var.

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        Akşam saatleri İstanbul ve Marmara genelinde hissedilen boğucu hava, yüksek bağıl nem nedeniyle uyumakta zorlanıyoruz. Neyse ki İstanbul’da beklediğimiz gelecek 2 gün daha ferah geçecek.

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        Bu gece şehirde biraz daha insani koşullar olur, oturduğumuz sandalyeden kalkarken sandalye bizimle geliyor. Bu yapışkan durum yağmura muhtaç, ancak yağsa dahi kalıcı olabilecek bir ferahlık hissedemiyoruz. Pazar gününden itibaren Marmara’da ve İstanbul’da yeniden sıcaklıklar 34-35°C’lere doğru yükselecek, hissedilen nem haftaya da bizimle olacak görünüyor.

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        Batı ve güney kıyılarımızda yağmur kaydedemedik. İzmir-Muğla-Fethiye-Antalya-Mersin-Adana boyunca geniş bir alanda hava çok sıcak, gölgeler 38 ila 43°C arasında değişiyor.

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        Adana’da ve Mersin’de havanın dayanılmaz bir hal alması, rüzgarın Akdeniz üstünden şehre taşıdığı su buharına bağlı. Bu esintiler güney-güneybatı yönlerden gelmeyi sürdürecek. Bölgede bulunan vatandaşlara ve herkese yaklaşık 47-48°C hissedilen sıcaklıklarda kolaylıklar. Çocukları ve orta yaşlılarımız ile sağlık sorunu olan herkesi bu havadan korumakta yarar var.

        #son dakika
        #hava durumu
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