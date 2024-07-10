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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Hajduk Split: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe-Hajduk Split: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler böylece, Jose Mourinho yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 22:04 Güncelleme: 10.07.2024 - 22:04
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        Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaştı.

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        Sarı-lacivertliler, Merkur Arena'da oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho yönetiminde üçüncü hazırlık maçına çıkan Kanarya ilk kez mağlup oldu.

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        Fenerbahçe karşılaşmaya, Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Levent, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent ve Dzeko 11'iyle çıktı.

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        Hajduk Split'te ise teknik direktör Gennaro Gattuso ise Lucic, Moufi, Sarlija, Uremkovic, Diallo, Jurak, Capan, Kalik, Dolonga, Pukstas, Livaja ilk 11'ini tercih etti.

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        İlk yarıda Fenerbahçe, Dzeko ve Krunic ile yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramazken rakibin sert oyunu dikkati çekti ve soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.

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        Teknik direktör Mourinho, ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Kaleci Dominik Livakovic yerini İrfan Can Eğribayat'a bırakırken, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.

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        Tecrübeli teknik adam, müsabakanın 59. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine Emre Mor, Rade Krunic'in yerine ise Sebastian Szymanski değişikliklerini yaptı.

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        Fenerbahçe'de 71. dakikada Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Bartuğ Elmaz oyundan alınırken, yerlerine Yiğit Efe Demir, Miguel Crespo ve Miha Zajc oyuna girdi. 79. dakikada ise Edin Dzeko-Umut Nayir ve Alexander Djiku-Luan Peres değişiklikleri oldu.

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        Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 85. dakikada konuk ekip yakaladığı ilk pozisyonu Bruno Durdov ile gole çevirerek sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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        2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti. İlk hazırlık maçını burada Rumen ekibi Petrolul Ploieşti ile yapan sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı.

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        Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

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        SON HAZIRLIK MAÇI 13 TEMMUZ'DA STRASBOURG'LA

        Fenerbahçe, Avusturya'daki üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.

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