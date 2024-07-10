Fenerbahçe-Hajduk Split: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler böylece, Jose Mourinho yönetimindeki ilk mağlubiyetini aldı.
Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, Merkur Arena'da oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Jose Mourinho yönetiminde üçüncü hazırlık maçına çıkan Kanarya ilk kez mağlup oldu.
Fenerbahçe karşılaşmaya, Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Levent, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent ve Dzeko 11'iyle çıktı.
Hajduk Split'te ise teknik direktör Gennaro Gattuso ise Lucic, Moufi, Sarlija, Uremkovic, Diallo, Jurak, Capan, Kalik, Dolonga, Pukstas, Livaja ilk 11'ini tercih etti.
İlk yarıda Fenerbahçe, Dzeko ve Krunic ile yakaladığı fırsatları golle sonuçlandıramazken rakibin sert oyunu dikkati çekti ve soyunma odasına golsüz eşitlikle girildi.
Teknik direktör Mourinho, ikinci yarıya 2 değişiklikle başladı. Kaleci Dominik Livakovic yerini İrfan Can Eğribayat'a bırakırken, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan'ın yerine oyuna dahil oldu.
Tecrübeli teknik adam, müsabakanın 59. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine Emre Mor, Rade Krunic'in yerine ise Sebastian Szymanski değişikliklerini yaptı.
Fenerbahçe'de 71. dakikada Osayi-Samuel, Fred Rodrigues ve Bartuğ Elmaz oyundan alınırken, yerlerine Yiğit Efe Demir, Miguel Crespo ve Miha Zajc oyuna girdi. 79. dakikada ise Edin Dzeko-Umut Nayir ve Alexander Djiku-Luan Peres değişiklikleri oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 85. dakikada konuk ekip yakaladığı ilk pozisyonu Bruno Durdov ile gole çevirerek sahadan 1-0 galip ayrıldı.
2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti. İlk hazırlık maçını burada Rumen ekibi Petrolul Ploieşti ile yapan sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı.
Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.
SON HAZIRLIK MAÇI 13 TEMMUZ'DA STRASBOURG'LA
Fenerbahçe, Avusturya'daki üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.