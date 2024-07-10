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        Haberler Spor Transfer İtalya'dan bomba iddia: Immobile Beşiktaş'ta! - Futbol Haberleri

        İtalya'dan bomba iddia: Immobile Beşiktaş'ta!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre siyah-beyazlılar, İtalyan golcünün transferi konusunda Lazio ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:24
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        Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile'yi de kadrosuna katıyor.

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        Siyah-beyazlıların, bir süre önce görüşmelere başladığı İtalyan golcü ve kulübü Lazio ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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        İtalyan basınından Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş 34 yaşındaki yıldız için Lazio ile 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı.

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        Immobile'nin de siyah-beyazlılarla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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        Haberde ayrıca, Beşiktaş'ın tecrübeli golcüye yıllık 6 milyon euro ödeyeceği de ifade edildi.

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        Son 8 sezondur Serie A'da Lazio forması giyen Ciro Immobile, geçen sezon 31 lig maçında 7 gol kaydetti.

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        İtalya Milli Takımı'nda da uzun yıllar ter döken Immobile, kariyeri boyunca çıktığı 593 maçta 329 kez fileleri havalandırdı.

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