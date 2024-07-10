Kuvvetli sağanak ile mücadele
Yurdun bazı illerinde sağanak yağışlar, sele, su taşkınlarına ve toprak kaymasına neden oldu. Evleri, iş yerlerini su bastı, trafikteki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dağdan kopan kaya parçaları yola savruldu. Tarlalar ve bahçeler zarar gördü
NİĞDE
Niğde’nin Bor ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Kırsal kesimde su taşkınlarının meydana geldiği kentte bazı yollar ulaşıma kapandı.
Niğde merkez, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri ile Hacıabdullah, Yıldıztepe, Bozköy beldelerindeki sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sele neden olurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler de zor anlar yaşadı.
TOPRAK KAYMASI SONUCU YOL KAPANDI
Yağmur nedeniyle Niğde- Bor yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bor TOKİ Mahallesi’nde ise sel nedeniyle kapanan yolda trafik akışı Orhan Batı Caddesi’nden Mehmet Bıyık Caddesi’ne yönlendirildi.
Niğde’nin Çiftlik ilçesine Bağlı Bozköy- Kayırlı arasındaki yol ise sel ve toprak kayması sonucu kapandı. Yolda araçlar mahsur kalırken, yolun yeniden açılması için ekipler çalışma başlattı.
VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI
Niğde Valiliği, Bor ilçesi ile belde ve köylerde meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 14.45 itibarıyla Niğde merkez ve Bor ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle çeşitli bölgelerde sel ve su baskınları yaşanmıştır. Pınarcık köyünde traktörle suya kapılan 2 kişi, AFAD ve Jandarma ekipleri ile İl Özel İdaresi’nden gelen iş makinesi yardımıyla, Merkez Yıldıztepe- Tırhan dağ yolunda araçlarla mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleriyle, Bağlama Kasabası’nın girişinde mahsur kalan bir vatandaş, Bağlama Belediyesi ekiplerince mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır. Hacı Abdullah köyünde sel nedeniyle Bağlama Belediyesi’nden kepçe gönderilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır."
"Merkez Pınarcık köyünde istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören iki araç için zarar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bor ilçesinde 20 ev ve 2 işyeri su baskınına maruz kalmış, mahsur kalan 4 vatandaş Bor Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle güvenli yerlere alınmıştır. Niğde Merkez’de ise 4 evi su basmış olup, tüm ev, işyeri ve araçlar için zarar tespit çalışmaları sürmektedir" denildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sel ve su baskınları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığının belirtildiği açıklamada su baskını oluşan ev ve diğer mekanlarda AFAD ekiplerince hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, yoğun yağıştan tarımsal alanlarda ve meyve bahçelerinde herhangi bir zararla karşılaşılmadığının Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüklerince yapılan çalışmalar neticesinde tespit edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, su baskını nedeniyle mağdur olan vatandaşlara ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabilecek yardımlara ilişkin çalışmaların titizlikle yürütüleceği belirtildi.
AĞRI
Sel felaketinin yaşandığı Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde derenin taşması sonucu mahsur kalan vatandaşları İl Özel İdaresine ait iş makinesi kepçesiyle kurtardılar.
Eleşkirt ilçesinde 9 Temmuz günü öğleden sonra etkili olan sağanak sonrası sel felaketi yaşandı. İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyünün ortasından geçen derenin debisinin yükselmesiyle oluşan sel suları nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar verdi.
DERE TAŞTI, VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI
Derenin taşması sonucunu mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekip şefi Sinan Yıldız ile iş makinesi operatörü derenin diğer tarafında mahsur kalan vatandaşları iş makinesi kepçesiyle kurtardı.
Sinan Yıldız, “Sel ihbarını aldığımız gibi hızlı bir şekilde ilçemize yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Akyumak köyüne ulaştık. Önceliğimizi vatandaşımızın güvenliği sağlamak olarak belirledik. Bazı yerlerde vatandaşlarımızın mahsur kaldıklarını gördük. Müdahale edip vatandaşları o anki imkânlarımızla araçlarımızla güvenli yerlere taşıdık” dedi. Bu arada İl Özel İdare Genel Sekreterliği ekipleri Akyumak köyünde sel felaketi sonrasında hasar gören yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.
ERZURUM
Erzurum ile Ağrıda sağanak, Palandöken Dağının zirve noktalarında ise dolu etkili oldu. Erzurumda öğleden sonra başlayan sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇALARI YOLA SAVRULDU
Palandöken Dağının zirve noktaları da dolu nedeniyle beyaza büründü. Öte yandan yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları zirveye çıkan yola savruldu.
Valilikten yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
SİVAS
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı ekinlere zarar verdi. Sivas’ın Altınyayla ilçesi Kızılhüyük köyünde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran dolu adeta sel gibi tarlalara aktı.
Buğday ve arpa gibi ekili tarım arazileri zarar gördü. Dün akşam yağan ve aradan saatler geçmesine rağmen erimeyen dolu ise dikkat çekti.
TARIMA ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ
Köyün tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade eden köy muhtarı Beşir Bölükbaşı, "Köyümüz dün gece büyük bir dolu felaketine maruz kaldı. Köyümüzün ekinlerinin tamamı biçilmeyecek durumda. Köyümüzün afet bölgesi ilan edilmesini ve köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyoruz. Dün akşam köyümüze yağan dolu aradan bir gün geçmesine rağmen hala erimedi. Yeni yağmış gibi duruyor. Aradan tam 20 saat geçti" dedi.