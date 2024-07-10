Son dakika haberi 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması da kararlaştırıldı. Ayrıca Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı
Giriş: 10.07.2024 - 23:54 Güncelleme: 11.07.2024 - 00:00
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