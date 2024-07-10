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        Haberler Dünya Son dakika haberi 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de | Dış Haberler

        Son dakika haberi 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de

        NATO Sonuç Bildirgesi'nde, 2025'te Hollanda'da gerçekleşecek zirvenin ardından bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılacağı duyuruldu. Müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması da kararlaştırıldı. Ayrıca Çin'e, Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği desteği sonlandırma çağrısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 23:54 Güncelleme: 11.07.2024 - 00:00
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        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
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