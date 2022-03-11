İzmir'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü 0:00 / 0:00

AA

Buca'da Furkan Hanoğlu (19) ile aralarında husumet olan A.C.A. (24), Yeşilbağlar Mahallesi 637/48 Sokak'ta tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Hanoğlu'na ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hanoğlu'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.C.A. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.