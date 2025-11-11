Habertürk
Habertürk
        İzmir'de sağanak ve sel! | Son dakika haberleri

        İzmir'de sağanak ve sel!

        İzmir'de şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı caddeler ve sokaklar göle döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:46
        İzmir'de sağanak ve sel!
        İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

        DHA'nın haberine göre Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde sağanak başladı.

        Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.

        Yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

