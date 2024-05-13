İzmir'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, evine girdiği sırada silahlı saldırıya uğrayan O.K. (31) ağır yaralandı. O.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 893 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.K. (31) evine girdiği sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. DHA'nın haberine göre; tabanca ile açılan ateş sonucu vücudunun birçok yerinden vurulan O.K. ağır yaralandı.