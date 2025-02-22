Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık İzmir'deki bilimsel araştırma kuruluşları ile Oxford arasında sağlık alanında işbirliği | Sağlık Haberleri

        İzmir'deki bilimsel araştırma kuruluşları ile Oxford arasında sağlık alanında işbirliği

        Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) ile dünyanın önde gelen üniversitelerinden İngiltere'deki Oxford Üniversitesi, kalp ve damar hastalıkları üzerine bilimsel araştırma ve akademik işbirliği için protokol imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:04 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'deki bilimsel araştırma kuruluşları ile Oxford arasında sağlık alanında işbirliği
        ABONE OL

        DEÜ Rektörü ve İBG Direktörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Emin Evren Özcan ve Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz, İBG'de görevli Prof. Dr. Şermin Genç, Oxford Üniversitesi Gelişimsel ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü yetkilileriyle toplantılar yaptı.

        Kuruluşlar arasındaki toplantıdan işbirliği kararı çıktı. İmzalanan protokol kapsamında ortak çalışmalar yürütülecek.

        DEÜ VE İBG'NİN ALTYAPISI KULLANILACAK

        Rektör Prof. Dr. Yılmaz, Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesinin biyoteknoloji ve sağlık biyoteknolojisi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Oxford'dan gelen bilim insanlarını üniversitelerinde ağırladıklarını, kendilerinin de İngiltere'ye gittiğini anlatan Yılmaz, "Bu hafta başında yaptığımız ziyaret, kalp damar hastalıkları konusunda Oxford Üniversitesinin araştırma merkeziyle İBG ve DEÜ Kardiyoloji Ana Bilim Dalı arasında bir anlaşma olma özelliği taşıyor. Yüksek lisans doktoru öğrencilerimiz, kardiyolojide tıpta uzmanlık yapan asistanlarımız veya kardiyoloji uzmanlarımız, karşılıklı ziyaretlerle bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı bulabilecekler. Bu, hem ortak bilimsel projeler yapma fırsatı hem de yeni Avrupa Birliği veya ulusal projelere başvurmak için aramızda güçlü işbirliği sağlayacak." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Yılmaz, Oxford Üniversitesinden ilgililerin kalp damar hastalığı konusundaki klinik araştırmaların bir kısmını DEÜ ve İBG'nin altyapısıyla yapmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Bazı ürünlerin insan üzerinde denenmeden önceki deneylerini, öncül çalışmaları DEÜ ve İBG'nin altyapısını kullanarak burada test, deney, ortak bilimsel projeleri yapmak üzere niyetlerini beyan ettiler ve memnuniyetlerini söylediler. DEÜ ve İBG olarak Oxford Üniversitesiyle yaptığımız anlaşmanın önemli olduğunu, gelecekte ülkemizde sağlık biyoteknolojisinin gelişmesine katkı yapacağını, kalp damar hastalıkları açısından bilimsel projelere önemli hizmet sunacağını düşünüyorum. Yeni bilim insanlarının yetiştirilmesi, buradaki gençlerimizin yurt dışında fırsat bulması, oradaki tecrübenin buraya aktarılmasının, ikili ortak bilimsel projeler konusunda bize önemli pencereler açacağına inanıyorum. Bu uluslararası bilimsel işbirlikleri, yurt dışındaki Türk bilim insanlarının DEÜ ve İBG vasıtasıyla Türkiye'ye dönmesine de hizmet edecektir."

        İBG'nin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile de stratejik işbirliği anlaşması imzalama sürecinde olduğunu belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle ülkemizin savunma sanayisinde yaptığı büyük hamlenin biyoteknoloji, sağlık biyoteknolojisi alanında da tekrarlanması, bu taraftan da destek sağlanabilmesi için hem İBG hem DEÜ olarak hem Türkiye içerisinde hem de uluslararası alanda işbirliklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığıyla stratejik işbirliği anlaşması hazırlığımız var." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!
        Az uyumak vücudu bakın nasıl etkiliyormuş!
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!