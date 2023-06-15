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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'deki feci kazada yarış iddiası: Anne öldü, bebeği yaralandı
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İzmir'de yarışan otomobillerin neden olduğu kazada anne öldü, bebeği yaralandı

İzmir Gaziemir'de yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kontrolünden çıkan iki otomobilden biri kamyonete çarptı, diğeri demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle önündeki otomobile çarparak devrilen kamyonetteki anne hayatını kaybederken bebeği yaralandı. Otomobillerden birinin sürücüsü kaza yerinden kaçarken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İzmir'deki feci kazada yarış iddiası: Anne öldü, bebeği yaralandı
AA

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kamyonet sürücüsü, Dokuz Eylül Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki bir büfede yiyecek almak için durdu.

FECİ KAZADA YARIŞ İDDİASI

Bu sırada yarış halinde oldukları iddia edilen ve sürücülerinin kimliği henüz bilinmeyen bir otomobil kamyonete çarparken, yoldan çıkan diğer otomobil ise demir korkuluklara çarparak durabildi.

Kazanın şiddetiyle kamyonet, önündeki otomobile çarparak devrildi. Kamyonette bulunan İnci Özparıltılı (31) ile 7 aylık bebeği Özhan Ahlas Özparıltılı, savruldukları aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE ÖLDÜ, BEBEĞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla anne ve bebeği aracın altından çıkarıldı. Ağır yaralanan anne Özparıltılı, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek ise tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ YARALANDI DİĞERİ KAÇTI

Öte yandan yaralanan otomobilin sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan incelemede bir av tüfeği bulundu.

Demir korkuluklara savrulan aracın sürücüsü ise kaza sonrası olay yerinde kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Büfede çalışan ve kazayı gören Ahmetcan Kurtaran, "Sandviç yaparken bir anda karartı ve kamyonun uçtuğunu gördüm. Kendimi dışarı attığımda kadın yerdeydi. Ona yardımcı oldum. Kamyonetin sağ tarafından da kaldırıp bebeği çıkardık. Bu kadarını gördüm." dedi.

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