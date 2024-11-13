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        Haberler Gündem İzmir haberleri: Anne, engelli oğlunu kurtarmaya çalıştı | SON DAKİKA HABERLERİ

        Anne, engelli oğlunu kurtarmaya çalıştı!

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, engelli olan 40 yaşındaki Umut Ç.'nin evinde yangın çıktı. Annesi oğlunu kurtarmak için eve girdi. Anne yaralanırken, itfaiye ekipleri Umut Ç.'nin cansız bedenine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 13.11.2024 - 09:11
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        Anne, engelli oğlunu kurtarmaya çalıştı!
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        İzmir'de alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesi Ulucak Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Umut Ç'nin (40) yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        ANNE YANGINI FARK EDİP İÇERİ GİRDİ

        AA'da yer alan habere göre karşıdaki evde oturan anne, yangını fark ederek oğlunu kurtarmak için içeriye girdi.

        UMUT'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yalnız yaşadığı öğrenilen Umut Ç'nin hayatını kaybetti belirlendi. Yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı.

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