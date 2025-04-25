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        Haberler Gündem Güncel İzmir haberleri: Son dakika! 5 kardeşin öldüğü faciada iddianame! Anne için 'sonucu örgördüğünün kabulü' vurgusu! | Son dakika haberleri

        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!

        İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangında anne Sinem Melisa Akcan için 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede, Akcan'ın meydana gelen sonucu istemediği halde öngördüğünün kabulü gerektiğine vurgu yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 15:01
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        5 kardeşin öldüğü faciada iddianame!
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        İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin hayatını kaybettiği yangına ilişkin anne Sinem Melisa Akcan (28) hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.

        DHA'nın haberine göre ilçede tek katlı evde oturan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 11 Kasım'da saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti.

        Fadime Nefes Akcan ve anne Sinem Melisa Akcan
        Fadime Nefes Akcan ve anne Sinem Melisa Akcan

        Eşi Hakan Akcan'ın bir suçtan dolayı cezaevinde bulunduğu Melisa Akcan, evden ayrıldıktan bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        Fadime Nefes Akcan ve Aslan Miraç Akcan
        Fadime Nefes Akcan ve Aslan Miraç Akcan

        Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Fadime Nefes Akcan ve baba Hakan Akcan
        Fadime Nefes Akcan ve baba Hakan Akcan
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        YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede, kapının kilitli olduğu tespit edildi.

        Fadime Nefes Akcan
        Fadime Nefes Akcan

        Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri, bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        Aras Bulut Akcan
        Aras Bulut Akcan

        SORUŞTURMA TAMAMLANDI

        Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede; Sinem Melisa Akcan'ın çocuklarını uyutup elektrikli ısıtıcıyı açıp hurda toplamak için evden ayrıldığı belirtildi. Çocukların yaşları itibarıyla ısıtıcıyı devirebilecekleri ya da herhangi bir şekilde ısıtıcının devrilerek yangına yol açabileceği hayatın olağan akışına göre öngörülebilir olarak değerlendirilirken, Akcan'ın meydana gelen sonucu istemediği halde öngördüğünün kabulü gerektiğine vurgu yapıldı. İddianamede; şüphelinin, öz çocuklarının ölümünden sorumlu olduğuna yer verildi.

        "HURDALARI SATMAK İÇİN SANAYİ SİTESİNE GÖTÜRDÜM"

        İddianamede; Akcan'ın ifadelerine de yer verildi. Akcan ifadesinde, "Olay günü çocuklarımı yer yatağına yatırıp uyuttum. Elektrikli ısıtıcıyı da salonun ortasına açarak bıraktım. Toplamış olduğum hurdaları satmak için sanayi sitesine götürdüm. Eve geldiğimde yangın başlamıştı. Çocuklarım hareketsiz bir şekilde yataklarında yatıyordu. Onları dışarıya çıkardım. Hemen 2 çocuğumu bir elime diğer büyük olan çocuğumu da diğer elime alarak dışarı avlu kısmına çıkardım. Tekrar geri döndüğümde geride kalan 2 çocuğumu da alarak dışarı avluya çıkardım. Sonra da komşumuz Yusuf'a seslenerek yardım istedim. Çocuklarımın arkasından kapıyı kilitlemedim. Sadece kapıyı çekip çıkmıştım. Kapının içeriden kolu uzun zamandır yoktu. Fadime Nefes'e kolu veriyordum ve kapıyı sadece o açabiliyordu. Evden ayrılıp geri gelme sürem 25 dakikaydı" dedi. Akcan, ifadesinde eşi cezaevinde olduğu için onun işini yaptığını da anlattı.

        İNDİRİM TALEP EDİLDİ

        İfadeler ve toplanan deliller ışığında Akcan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanırken, Akcan'ın ailevi durumun bakımından mağduriyet yaşadığı, bu nedenle de indirim hükümlerinin uygulanması talep edildi.

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        #İzmir
        #son dakika
        #Sinem Melisa Akcan
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