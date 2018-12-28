İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servisinde tedavi olan hastalar için yeni yıl partisi düzenlendi.
AA'nın haberine göre; Tıbbi Onkoloji Kliniği Günübirlik Servisinde düzenlenen yılbaşı kutlamasına kemoterapi uygulanan hastalar, yakınları ve sağlık personeli katıldı.
Yılbaşı ağaçları, balonlar ve renkli kağıtlarla süslenen serviste aralarında doktorların da bulunduğu sağlık çalışanlarından oluşan müzik topluluğu ve Türk Sanat Müziği korosu şarkılar söyledi.
Doktor ve hemşirelerin şarkılarına danslarla eşlik eden hastalar, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Başhekim Prof. Dr. Nurettin Ünal, hastalara hitaben yaptığı konuşmada onkoloji servisinde düzenledikleri yeni yıl partisini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.
2018 yılını acıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını belirten Ünal, "İnşallah 2019 yılı hastalarımızın şifa bulduğu bir yıl olur. Biz sıkıntılı gününüzde sizlere moral vermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hepinize acil şifalar diliyorum" dedi.
Hastanede biyomedikal servisinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Tolga Değerli de kurdukları müzik topluluğunun geleneksel olarak hastalara yılbaşı konseri verdiğini, bunun hem hastalar hem kendileri için moral olduğunu dile getirdi.
"YENİ YILDAN SAĞLIK DİLİYORUM"
Hastalardan Emrah Tunç, onkoloji servisinde 3 yıldan bu yana tedavi gördüğünü geleneksel hale gelen eğlence programının kendisi için moral olduğunu ifade etti.
Etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Tunç, "Doktorlarımla, hemşirelerimizle oynamak beni çok mutlu etti. Herkes her yaşta mutlu olmalı. Yeni yıldan en çok sağlık diliyorum" dedi.
Ertuğrul Odaşı da eğlencenin kendisine moral verdiğini, tüm arkadaşlarının çok mutlu olduğunu belirterek, hastane yönetimine teşekkür etti.
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