İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında; örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve TSK sivil unsur yapılanmasında yer alan, ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5'i Kara Kuvvetleri, 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf 14 asker, 13'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'i ihraç polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. DHA'nın haberine göre; haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü Üsteğmen, 10'u Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.