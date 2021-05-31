İzmir ve Aydın'da cezaevleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

AA

İzmir Adliyesinde düzenlenen törende konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Ahmet Güre, Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında tüm Türkiye'de aynı anda kitap kampanyası başlatıldığını söyledi.

Ceza infaz kanununda yapılan değişiklikle tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyonuna daha çok önem verildiğini belirten Güre, hükümlü ve tutukluların cezaevi sonrası yeni hayata hazırlanmalarına imkan sağlamak istediklerini aktardı.

Kitap bağışı kampanyasının da bunun bir parçası olduğunu belirten Güre, şöyle dedi:

"Kitap kampanyası açsından paydaşlarımız olan tüm kurumları buraya davet ettik. Tüm kurumların desteğine ihtiyacımız var. İçerideki insanları yarın öbür gün dışarıya ne kadar sağlıklı bir halde çıkarabilirsek toplum açısından da toplum güvenliği açısından da faydalı olacaktır. Bu anlamda iki bakanlık arasındaki protokol kapsamında biz de İzmir Adliyesi olarak üzerimize düşen desteği sağlayacağımıza ve paydaş kurumlarımızla beraber bu kampanyaya üst düzeyde bir katılım sağlayacağına inancımız tamdır."

Konuşmanın ardından Güre ve davetliler kitap bağışında bulundu.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabey, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, il müdürleri ve adliye çalışanları katıldı.

- AYDIN

Aydın Adliyesi önünde kurulan stantta da davetliler, kitap bağışladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Programa Başsavcı Vekili Kadir Çakmak ve Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de katıldı.