Japonya'nın Sinop'ta Japon - Fransız ortaklığıyla inşa edilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer santrali projesinden çekildiği ileri sürüldü. Japon Nikkei gazetesi, Japonya'nın Türkiye'de nükleer enerji santralı kurma projesinden vazgeçmeye hazırlandığını bildirdi. Japonya'nın liderliğinde kamu ve özel kurumların oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üstlenilen projenin maliyetinin ilk tahminlerin iki katına çıkarak yaklaşık 5 trilyon yene, (44 milyar dolar) yükseldiği bildirildi. Bu durum, projenin birincil müteahhidi olan Mitsubishi Heavy Industries Ltd ve diğer ortaklarının projeyi sürdürmesini güçleştiriyor.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI ETKİLEDİ

Nikkei, maliyet artışının temel nedenlerinin 2011 yılında Japonya'daki Fukushima Daichi nükleer santralinde meydana gelen nükleer kazanın ardından daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı olduğunu yazdı. Proje, Japonya'nın altyapı ihracı alanında model gördüğü bir girişim olarak görülüyordu.

2013'TE İMZALANMIŞTI

Türkiye ile Mitsubishi Heavy liderliğindeki konsorsiyum Sinop'ta 4 nükleer reaktörden oluşan santral kurulması için 2013'te anlaşmışlardı. İnşaatın 2017'de başlaması ve ilk reaktörün 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyordu.







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