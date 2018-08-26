Jaro - Klubi 04 maçı ne zaman?

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. Jaro, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Klubi 04 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:30. Jaro 21 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Klubi 04 12 puanda ve 10. sırada. Jaro, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Klubi 04 son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 752 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jaro kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Klubi 04 sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Jaro önceki hafta Haka mücadelesinde 1-0 yenildi.

Klubi 04 ise HIFK Helsinki maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Jaro, 12 gol attı ve 15 gol yedi.

Klubi 04, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Klubi 04, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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