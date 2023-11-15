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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! Aydın'da 2.10 promilli sürücü tutuklandı!

        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!

        Aydın'da, minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü üniversite öğrencisi, 21 yaşındaki Ayça Ölmez hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü Mehmet Şadan, 2.10 promil alkollü çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şadan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:09
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        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
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        Aydın'da kaza, Efeler ilçesinde dün gece saat 00.30 sıralarında, Aydın-İzmir kara yolu Işıklı Mahallesi Bulvarı'nda meydana geldi.

        ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ARKADAN ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Mehmet Şadan yönetimindeki minibüs, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ayça Ölmez'ın (21) kullandığı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

        GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle bisiklet ve sürücüsü yola kenarına savruldu. Başı yere çarpan Ölmez, ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayça Ölmez, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ölmez, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ 2.10 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

        İHA'da yer alan habere göre minibüs sürücüsü Mehmet Şadan gözaltına alındı. Şadan´ın yapılan kontrollerinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şadan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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