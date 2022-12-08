Jaylen Smith: 18 yaşındaki ABD tarihinin en genç siyah belediye başkanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

Jaylen Smith: 18 yaşındaki ABD tarihinin en genç siyah belediye başkanı

Arkansas'ta 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, ABD'nin en genç siyah belediye başkanı seçildi.

Jaylen Smith: 18 yaşındaki ABD tarihinin en genç siyah belediye başkanı
BBC TÜRKÇE

Max Matza, BBC News

ABD'nin Arkansas eyaletinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, 1800 kişinin yaşadığı Earle kasabasının belediye başkanı seçildi. Mayıs ayında liseyi bitiren Smith'in ABD'nin tarihindeki en genç siyah belediye başkanı olduğu bildiriliyor.

ABD tarihinde ilk kez 18 yaşında biri belediye başkanı seçilmiyor ancak yine de dün açıklanan seçim sonucu büyük bir şaşkınlık ve sevinçle kutlandı.

Demokrat Parti'den seçime giren Smith, Facebook üzerinden, "Earle, Arkansas için daha iyi bir sayfa açma zamanı. İnsanların oy vermesi için harekete geçen tüm destekçilerime teşekkür ederim. Hepinize gerçekten minnettarım" diye yazdı.

Smith, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada ise "Bir yerden başlamanız lazım. Şimdi olabilecekken 30 ya da 40 yaşında belediye başkanı olmak istemedim" dedi.

Smith, lisedeyken okul öğrenci birliği başkanlığı da yapmıştı.

Seçim kampanyası süreci boyunca, Arkansas eyaletindeki 200 bin nüfuslu Little Rock şehrinin belediye başkanı Frank Scott Jr.'dan tavsiyeler aldı.

Smith, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Arkansas State University Mid-South'ta eğitimine devam etmeyi ve savcı olmayı planlıyor.

CNN televizyonuna konuşan Siyah Belediye Başkanları Derneği Başkanı Frank D. Scott Jr., "Jaylen ve Earle'de yaşayan herkes için heyecanlıyım. Jaylen, ABD'de en genç siyah belediye başkanı seçildi. Onunla bu genç yaşta topluma hizmet için bu kadar istekli olmasından dolayı gurur duyuyorum" dedi.

ABD'de 2005 yılında 18 yaşındaki beyaz Michael Sessions henüz liseyi bitirmeden Michigan'daki Hillsdale kasabasında belediye başkanı seçilmişti.

Okul müdürü ise Sessions'la ilgili olarak "Ona söyledim, kazansa bile hala ödevlerini bitirmek zorunda. Resmi görevliyi uzaklaştırmak istemem" demişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Google'da 2022'de dünyada ve Türkiye'de en çok neler arandı?
BBC Google'da 2022'de dünyada ve Türkiye'de en çok neler ...
Elon Musk, Twitter'ın merkezinde bazı alanları 'Çok çalışın' talimatı sonrası yatak odalarına dönüştürdü
BBC Twitter merkezinde bazı alanlar yatak odalarına ...
Harry ve Meghan: Netflix dizisi tartışmalar arasında başlıyor
BBC Harry ve Meghan: Netflix dizisi tartışmalar arasında ...
Putin: Nükleer risk artıyor ama saldırıyı başlatan ülke olmayız
BBC Putin: Nükleer risk artıyor ama saldırıyı başlatan ...
Peru'da azledilen Pedro Castillo yerine Dina Boluarte devlet başkanı oldu
BBC Peru'da azledilen Pedro Castillo yerine Dina Boluarte ...
Tarihi DNA örnekleri Kuzey Kutbu'nda iki milyon yıl önceki yaşamı ortaya koydu
BBC Tarihi DNA örnekleri Kuzey Kutbu'nda iki milyon yıl ...
Hollanda'da düşük gelirli kadınlara regl ürünleri ücretsiz dağıtılacak
BBC Hollanda'da düşük gelirli kadınlara regl ürünleri ...
İngiltere'de 'soğuk hava' tavsiyesi: Gündüz salonlarınızı, gece yatmadan önce de yatak odalarınızı ısıtın
BBC İngiltere'de 'soğuk hava' tavsiyesi: Gündüz ...
İngiltere'de ambulans personeli greve çıkıyor
BBC İngiltere'de ambulans personeli greve çıkıyor
Trump'ın emlak şirketi vergi kaçırmaktan suçlu bulundu
BBC Trump'ın emlak şirketi vergi kaçırmaktan suçlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.