Jennifer Aniston hem iş hem de tatil yapıyor

İkinci evliliğinde de hüsrana uğrayan Jennifer Aniston, hem iş hem de tatil keyfini aynı anda yapıyor. Önemli rollerinden birini Adam Sandler ile paylaştığı Murder Mystery, filminin çekimleri için Portofino'da bulunan Aniston, boş vakitlerinde de hem güneşlenip hem dinleniyor. Paparazzilerin uzaktan görüntülediği Aniston, güneşlenme keyfi bitince de plaj kıyafetini giydi, güneşten korunmak için şapkasını taktı ve otelin yolunu tuttu