Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanmak için mahkemeye başvurdu

Şarkıcı Jennifer Lopez ile oyuncu Ben Affleck, yıllar önce sürpriz bir ayrılık yaşamış fakat ikili, 2022'de yeniden bir araya gelmiş ve Las Vegas'ta nikâh masasına oturmuştu.

Fakat Lopez ile Affleck'in mutluluğu uzun sürmedi. İkili, evlendikten iki yıl sonra ayrılık kararı aldı. Çift hakkında aylardır ayrılacaklarına dair haberler yapılıyordu.