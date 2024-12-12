Jennifer Lopez en şık haliyle mutfağa girdi
Jennifer Lopez, cesur dekolteli elbisesiyle mutfağa girip yemek pişirdiği fotoğraflarıyla gündeme geldi
Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde en şık haliyle mutfağa girdi.
55 yaşındaki Lopez, derin göğüs ve sırt dekoltesine sahip elbisesiyle dışarı çıkmadan önce verdiği pozlarını sosyal medya hesabında yayımladı.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu daha sonra, siyah parıltılı elbisesi, saçı ve makyajıyla hazırlanmış halde mutfakta yemek pişirme görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
Yemek pişirme pozlarına, "Dışarı çıkmanın en sevdiğim kısmı, eve dönüşte gce yarısı atıştırmalıkları" diye not düştü.
Lopez'in mutfakta tavada bir şey pişirdiğini gösteren fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.
Lopez şu sıralar, başrolünde yer aldığı 'Unstoppable' adlı filminin tanıtım etkinliklerine katılıyor.
Lopez dün de filmin basın etkinliğine giderken giydiği bacak dekolteli, kat kat elbisesiyle pozlarını paylaştı.
"Durdurulamaz güç" diye yazan Lopez, filminin şu anda sinemalarda gösterildiğini, 16 Ocak'ta da dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.