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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez en şık haliyle mutfağa girdi - magazin haberleri

        Jennifer Lopez en şık haliyle mutfağa girdi

        Jennifer Lopez, cesur dekolteli elbisesiyle mutfağa girip yemek pişirdiği fotoğraflarıyla gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 15:36 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:38
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        Jennifer Lopez, geçtiğimiz günlerde en şık haliyle mutfağa girdi.

        55 yaşındaki Lopez, derin göğüs ve sırt dekoltesine sahip elbisesiyle dışarı çıkmadan önce verdiği pozlarını sosyal medya hesabında yayımladı.

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        Ünlü şarkıcı ve oyuncu daha sonra, siyah parıltılı elbisesi, saçı ve makyajıyla hazırlanmış halde mutfakta yemek pişirme görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

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        Yemek pişirme pozlarına, "Dışarı çıkmanın en sevdiğim kısmı, eve dönüşte gce yarısı atıştırmalıkları" diye not düştü.

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        Lopez'in mutfakta tavada bir şey pişirdiğini gösteren fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.

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        Lopez şu sıralar, başrolünde yer aldığı 'Unstoppable' adlı filminin tanıtım etkinliklerine katılıyor.

        Lopez dün de filmin basın etkinliğine giderken giydiği bacak dekolteli, kat kat elbisesiyle pozlarını paylaştı.

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        "Durdurulamaz güç" diye yazan Lopez, filminin şu anda sinemalarda gösterildiğini, 16 Ocak'ta da dijital platformda yayınlanacağını duyurdu.

        #Jennifer Lopez
        #jennifer lopezin kıyafeti
        #Ben Affleck
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