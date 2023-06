Adınız Jennifer Lopez de olsa grevin kurbanı olabilirsiniz.

Dünyanın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Jennifer Lopez'in yeni filminin çekimleri grev nedeniyle durduruldu.

Amerikan Yazarlar Birliği (WGA), Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile yapılan sözleşme müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 2 Mayıs’tan beri grevde.



'Stranger Things', 'Cobra Kai', 'Abbott Elementary', 'The Handmaid’s Tale', 'Yellowjackets', 'Hacks', 'Unstable', 'Blade', 'The Last of Us' gibi pek çok yapım grev nedeniyle askıya alındı.



Ben Affleck ile 16 Temmuz 2022'de evlenen Jennifer Lopez de Hollywood'daki senaristlerin grevinden etkilendi.