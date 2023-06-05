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Jennifer Lopez greve kurban gitti!

Hollywood senaristleri 15 yıllık bir aradan sonra yeniden greve gitme kararı aldı. Grevler nedeniyle birçok yapım askıya alınırken, Jennifer Lopez'in yeni projesi 'Unstoppable'nin de çekimleri durduruldu

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  • Jennifer Lopez greve kurban gitti! - Magazin haberleri

    Adınız Jennifer Lopez de olsa grevin kurbanı olabilirsiniz.
    Dünyanın en ünlü oyuncuları arasında yer alan Jennifer Lopez'in yeni filminin çekimleri grev nedeniyle durduruldu. 

    Amerikan Yazarlar Birliği (WGA), Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile yapılan sözleşme müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 2 Mayıs’tan beri grevde.

    'Stranger Things', 'Cobra Kai', 'Abbott Elementary', 'The Handmaid’s Tale', 'Yellowjackets', 'Hacks', 'Unstable', 'Blade', 'The Last of Us' gibi pek çok yapım grev nedeniyle askıya alındı.

    Ben Affleck ile 16 Temmuz 2022'de evlenen Jennifer Lopez de Hollywood'daki senaristlerin grevinden etkilendi.
  • Jennifer Lopez greve kurban gitti! - Magazin haberleri

    GREVE KURBAN GİTTİ!

    Jennifer Lopez'in yeni filmi 'Unstoppable' de askıya alındı. ABD basını filmin halen devam eden yazar grevi nedeniyle askıya alındığını bildirdi. Grevciler protesto için Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde olduğundan dolayı oradaki çekimlerin durdurulmak zorunda kaldığı öğrenildi.
  • Jennifer Lopez greve kurban gitti! - Magazin haberleri

    Jennifer Lopez'in Jharrel Jerome ile birlikte başrolleri paylaştığı filmde, ABD'nin Arizona eyaletinde bir ulusal şampiyonayı kazanan tek ayaklı ABD'li güreşçi Anthony Robles'in hikâyesi konu ediniliyor. 
  • Jennifer Lopez greve kurban gitti! - Magazin haberleri

    "BU İŞTE EPEY İYİYİZ SANIRIM"

    Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz aylarda 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) filminin oyuncu kadrosuyla birlikte 'Kim Kimdir?' oyununa katılmıştı. Oyunculara, "Sete en çok kim geç kalır?" ve "Role en hızlı kim adapte olur?" gibi sorular sorulmuştu.

    Ekiptekiler, "Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?" sorusunda Jennifer Lopez ve Josh Duhamel'i işaret etmişti.

    Jennifer Lopez, katıldığı programda, "Bu işte epey iyiyiz sanırım" diyerek, arkadaşlarına katılmış fakat hemen ardından ölüm tehlikesi atlattığı günü hatırlamıştı.
  • Jennifer Lopez greve kurban gitti! - Magazin haberleri

    ÖLÜMDEN NASIL DÖNDÜĞÜNÜ ANLATTI

    Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Jennifer Lopez, "Nerdeyse uçurumdan düştüğüm gün hariç! Filmin bir sahnesinde gelinliğim arabanın tekerleğine sıkışıyor ve onunla birlikte uçurumdan düşecek gibi oluyordum. O sahnede eteğim gerçekten arabanın tekerleğine sıkıştı ve kurtulamadım. Arabayla birlikte ben de gidiyordum. Josh'a baktım ve 'Lütfen gitmeme izin verme' diye yalvardım. Josh da panikle 'Tuttum seni, tuttum seni!' diyordu" ifadelerini kullanmıştı.
  • Jennifer Lopez greve kurban gitti! - Magazin haberleri

    "SON ANDA KURTULDUK"

    Jennifer Lopez, rol arkadaşıyla birlikte son anda kurtulduklarını ve kazayı hasarsız atlattıklarını da eklemişti.

    Fotoğraflar: AA, AP

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