"BU İŞTE EPEY İYİYİZ SANIRIM"



Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz aylarda 'Hayalimdeki Düğün' (Shotgun Wedding) filminin oyuncu kadrosuyla birlikte 'Kim Kimdir?' oyununa katılmıştı. Oyunculara, "Sete en çok kim geç kalır?" ve "Role en hızlı kim adapte olur?" gibi sorular sorulmuştu.



Ekiptekiler, "Tehlikeli sahneleri tek seferde çekme ihtimali en yüksek olan kim?" sorusunda Jennifer Lopez ve Josh Duhamel'i işaret etmişti.



Jennifer Lopez, katıldığı programda, "Bu işte epey iyiyiz sanırım" diyerek, arkadaşlarına katılmış fakat hemen ardından ölüm tehlikesi atlattığı günü hatırlamıştı.