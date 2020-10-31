Joe Biden: Eşiml Jill ve ben Yunanistan ve Türkiye halkına dualarımızı gönderiyoruz

Son dakika haberine göre İzmir depremiyle ilgili Twittter'den paylaşımda bulunan ABD Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden şu ifadelere yer verdi:

"BİRBİRLERİNİ DESTEKLEDİKLERİ İÇİN MİNNETTARIZ"

Jill ve ben bugünkü depremden sonra Yunanistan ve Türkiye halkına dualarımızı gönderiyoruz. Cesur kurtarıcıların başkalarını kurtardığı ve Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara bırakıp birbirlerini destekledikleri için minnettarız.