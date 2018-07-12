Sperm donörü olan Joe Donor takma isimli 47 yaşındaki ABD'li adam, yaklaşık 150 çocuğun babası olduğunu söyleyerek, Facebook'ta reklam veriyor.

Joe Donor, 10 yıldan uzun süredir spermini bağışladığını söyleyerek, ayda en az 10 kadına yardım ettiğini söyledi.

Mirror'da yer alan habere göre; ABD, Avrupa ve Arjantin'den pek çok kadına ve eşcinsel çiftlere bebek sahibi olmalarında 10 yıldır yardım eden Joe, en az 150 çocuğun babası olduğunu belirtti.