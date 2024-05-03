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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Joe Worrall, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı - Beşiktaş Haberleri

        Joe Worrall, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı

        Beşiktaş'ta devre arasında kadroya katılan Joe Worrall, Çaykur Rizespor maçında ilk golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:45
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        Joe Worrall siftah yaptı!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Geldiği günden itibaren 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 müsabakada görev alan İngiliz oyuncu, mücadelenin 90+7. dakikasında kaydettiği golle hem takımına galibiyeti getirdi hem de Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

        Serdar Topraktepe tarafından müsabakaya yedek soyundurulan Worrall, ikinci yarının başında Omar Colley'in yerine oyuna dahil oldu.

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