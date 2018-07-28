Jönköpings Södra - Helsingborg maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında Jönköpings Södra ile Helsingborg, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 19 puanlı Jönköpings Södra 10. sırada bulunuyor, Helsingborg 31 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Jönköpings Södra, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 502 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jönköpings Södra kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Helsingborg sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Jönköpings Södra son hafta oynanan Sundsvall maçında 1-1 berabere kaldı.

Helsingborg ise Göteborg karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jönköpings Södra, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

Helsingborg, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Helsingborg 16 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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