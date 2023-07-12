Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Jorge Jesus'lu Al-Hilal Sergej Milinkovic-Savic'i kadrosuna kattı

        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, İtalya'nın Lazio takımından Sırp futbolcu Sergej Milinkovic-Savic'i renklerine bağladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 22:19
        Milinkovic-Savic resmen Al-Hilal'de!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Al-Hilal Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Milinkovic-Savic'in transferini, Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

        İtalya basınında, transferin 40 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü. Üç yıllık kontrat imzalayan Sırp futbolcunun, senelik 20 milyon avro kazanacağı iddia edildi.

        Ülkesinde Vojvodina ve Belçika'da Genk forması giyen Milinkovic-Savic, 2015'te transfer olduğu Lazio'da 341 maça çıktı ve 69 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

        Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal, daha önce de Chelsea'den Kalidou Koulibaly ve Wolverhampton'dan Ruben Neves'i transfer etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 'tam destek'
        G7 ülkelerinden Ukrayna'ya 'tam destek'
        Arda 'kalite' Güler!
        Arda 'kalite' Güler!
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        ABD enflasyonu sonrası altında yeni rekor
        Makam odasında ateş açan müteahhit kamerada!
        Makam odasında ateş açan müteahhit kamerada!
        Cimbom gaza bastı
        Cimbom gaza bastı
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Kritik NATO Zirvesi sona erdi
        Kritik NATO Zirvesi sona erdi
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak