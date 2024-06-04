Mourinho, bu transfer harcamalarının karşılığında 4 kez yılın teknik direktörü, 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier League şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarıya imza attı. Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen en pahalı transfer Paul Pogba olmuştu. Fransız oyuncu için 105 milyon euro ödenmişti. Ayrıca, Romelu Lukaku için 84.7 milyon euro ve güncel olarak Fenerbahçe forması giyen Fred için ise 59 milyon euro harcanmıştı.

José Mourinho'nun transfer ettiği en pahalı 30 futbolcu şöyle: