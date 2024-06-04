Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
Transfermarkt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü José Mourinho'nun daha önce çalıştırdığı takımlarda transfer ettiği en pahalı 30 futbolcuyu derledi. Mourinho, bu transfer harcamalarının karşılığında 4 kez yılın teknik direktörü, 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier League şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarıya imza attı
Transfermarkt, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü José Mourinho'nun daha önce çalıştırdığı takımlarda transfer ettiği en pahalı 30 futbolcuyu derledi. Portekizli teknik direktörün yönetiminde 177 futbolcu transfer edilirken, toplamda 1,868 milyar euro harcandı.
Mourinho döneminde satın alınan futbolcuların ortalama bonservis bedeli 14.9 milyon euroya denk geliyor. Fenerbahçe tarihindeki en pahalı transfer ise 15 milyon euro ödenen Cengiz Ünder olmuştu. Bu rakam, Mourinho’nun ortalama oyuncu başına ödediği rakama hemen hemen eş değer.
Mourinho, bu transfer harcamalarının karşılığında 4 kez yılın teknik direktörü, 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Premier League şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarıya imza attı. Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen en pahalı transfer Paul Pogba olmuştu. Fransız oyuncu için 105 milyon euro ödenmişti. Ayrıca, Romelu Lukaku için 84.7 milyon euro ve güncel olarak Fenerbahçe forması giyen Fred için ise 59 milyon euro harcanmıştı.
José Mourinho'nun transfer ettiği en pahalı 30 futbolcu şöyle:
Ricardo Quaresma | Inter | 24.6 milyon euro
Nemanja Matic | Chelsea | 25 milyon euro
Abdul Rahman Baba | Chelsea | 26 milyon euro
Marash Kumbulla | Roma | 26.5 milyon euro
Pedro | Chelsea | 27 milyon euro
Diego Milito | Inter | 28 milyon euro
Sergio Reguilon | Tottenham | 30 milyon euro
Stewen Bergwijn | Tottenham | 30 milyon euro
Fabio Coentrao | Real Madrid | 30 milyon euro
Ricardo Carvalho | Chelsea | 30 milyon euro
Juan Cuadrado | Chelsea | 31 milyon euro
Shaun Wright-Phillips | Chelsea | 31.5 milyon euro
Cesc Fabregas | Chelsea | 33 milyon euro
Angel Di Maria | Real Madrid | 33 milyon euro
Alexis Sanchez | Manchester United | 34 milyon euro
Victor Lindelöf | Manchester United | 35 milyon euro
Luka Modric | Real Madrid | 35 milyon euro
Willian | Chelsea | 35.5 milyon euro
Didier Drogba | Chelsea | 35.5 milyon euro
Eric Bailly | Manchester United | 38 milyon euro
Diego Costa | Chelsea | 38 milyon euro
Michael Essien | Chelsea | 38 milyon euro
Tammy Abraham | Chelsea | 41 milyon euro
Henrikh Mkhitaryan | Manchester United | 42 milyon euro
Andriy Shevchenko | Chelsea | 43.8 milyon euro
Nemanja Matic | Manchester United | 44.7 milyon euro
Fred | Manchester United | 59 milyon euro
Romelu Lukaku | Manchester United | 84.7 milyon euro