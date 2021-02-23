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HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaşJosef de Souza: Futbol saha içinde kalırsa, şampiyon oluruz
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Beşiktaşlı futbolcu De Souza, şampiyonluğa inanıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi

Josef de Souza: Futbol saha içinde kalırsa, şampiyon oluruz

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde takımının antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan De Souza, "Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içindeyiz. Arkadan da büyüyerek gelen Trabzonspor var. Bence sonuna kadar onlar da yarışın içinde olacaklardır. Eğer futbol, saha çizgileri içinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın en büyük favorisidir." dedi.

Ligin 26. haftasını maç yapmadan geçtiklerini hatırlatan De Souza, "Haftayı BAY geçmek bizim için iyi oldu. Düzeltmemiz gereken şeyleri düzeltiyoruz, daha fazla çalışma imkanımız oldu. Yüksek tempodan çıkan oyuncular için de biraz dinlenme fırsatı oldu. Performansımızdan memnunuz. Yüksek performans sergiledik, iyi tempoda maçlar oynadık. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olmaları halinde nasıl bir sevincinin olacağı yönündeki soruya De Souza, "Aslında şampiyonlukla ilgili sözleri çok sevmiyorum. Eşimle konuştuk, şampiyon olursak, kazanacağım primi Brezilya ve Türkiye’deki hayır kurumlarına bağışlamayı düşünüyorum." diye konuştu.

Ligde en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığı yönündeki görüşlere katıldığını açıklayan Brezilyalı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama kadromuzun kısıtlı olduğunu düşünmüyorum. Belki diğer takımlar kadar fazla transfer yapmadık ama baktığınız zaman her mevkide yeterli sayıda oyuncumuz var. Bundan da önemlisi kaliteli oyuncular var. Her zaman çok transfer yapmak çok oyuncuya sahip olmak size aynı kaliteyi vermez. Elimizde az seçenek var ama öz seçenek var. En iyi futbolu oynuyoruz."

Siyah-beyazlı taraftarların kendisin için "Joker de Souza" şeklinde hazırladıkları postere değinen De Souza, "Taraftarların sevgi gösterileri için teşekkür ediyorum. Ama joker ben değilim, joker Necip'tir. Çünkü bütün pozisyonlarda oynayabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"JOSEF DE SOUZA ÇOK İNATÇIDIR"

Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla ilgili soruyu yanıtlayan De Souza, "İlk başta şunu söylemek isterim ki Josef de Souza çok inatçıdır. İlk sezonumda Fenerbahçe'de 48 maç oynadım. Ligi Beşiktaş'a, kupa finalini Galatasaray'a kaybettik. Bu yüzden çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı Aziz Yıldırım, kendisine büyük sevgim ve saygım var, menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Menajerim ne yapmamız gerektiğini sordu. Ona sakin olması gerektiğini ve durumu düzelteceğimi söyledim. Öyle de oldu. Bugün de buradaysam bu mücadele ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim." diye konuştu.

Beşiktaş'a transfer sürecinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kendisiyle ilgilendiğine dikkati çeken De Souza, "Pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Hem beni hem menajerlerimi tatmin edecek duruşu Beşiktaş gösterdiği için geldim. Taraftarların sevgi ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın orta sahada farklı isimlere yer vermesiyle ilgili soru üzerine De Souza, şunları söyledi:

"Hocamız değiştirerek oynatıyor. Herkese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Oğuzhan olsun, Mensah olsun, son dönemde çıkış yakalayan Ljajic olsun, Atiba, ben hepimiz şans buluyoruz. Kendi oyunumdan da memnunum. Performansımla herkesi memnun ettiğimi düşünüyorum. Bunun yanında da tabii ki maçları kazanmak önemli. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor."

"BİR DERBİDE DAHA GOL ATMAK MUTLULUK VERİCİ"

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta attığı golle ilgili duygularını paylaşan De Souza, "Bir derbide daha gol atmak benim için mutluluk verici. Ama bunu unutmam lazım çünkü önümüzde oynamamız gereken maçlar var. Yeniden gol atarsam mutlu olurum ama takım kazandıkça gol atamasam da skor beni tatmin eder. Şu anda bu konuyu kapatmam gerekiyor. Özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp bir kez daha şükrettim." diye konuştu.

Mücadeleci yönünden dolayı taraftarların sevgisini kazandığının hatırlatılması üzerine De Souza, "Teknik ve taktik olarak belki her şey yolunda gitmese de mücadele isteğimi gösteriyorum. Çok imkansızlıklardan geldim. Sınırlı imkanlarla büyüdüm ve yetiştim. Ailemin çok imkanı yoktu. Kendimi özel hissediyorum, bana bu kadar imkanı veren Allah'a borçlu hissediyorum ve şükretme arzusundayım. Sahaya çıkınca da bunu çalışarak ve elimden gelenin en iyisini yaparak göstermeye çalışıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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