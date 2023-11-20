Joss Ackland yaşamını yitirdi

'Cehennem Silahı'nın yanı sıra 'Beyaz Yaramazlık' ve 'Kızıl Ekim' gibi ünlü filmlerde de rol alan İngiliz aktör Joss Ackland'dan acı haber geldi. Ackland'ın 95 yaşında vefat ettiği belirtildi.

AİLESİ DUYURDU BBC'nin aktardığına göre; acı haberi Joss Ackland'ın ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada Ackland'ın sevenlerinin yanında ve huzur içinde hayata gözlerini yumduğu ifade edildi.

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"EN YETENEKLİ AKTÖRLERDEN BİRİ OLARAK HATIRLANACAK"



Ünlü oyuncunun ailesi, "Kendine özgü sesi ve hükmedici varlığıyla rolüne benzersiz bir yoğunluk ve ciddiyet getirdi. İngiltere'nin en yetenekli ve sevilen aktörlerinden biri olarak hatırlanacaktır" şeklinde konuştu.