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        Haberler Dünyadan Joss Ackland yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Joss Ackland yaşamını yitirdi

        1949'da başladığı oyunculuk kariyerini 2014'e kadar sürdüren Joss Ackland, hayatını kaybetti. Acı haberi Ackland'ın ailesi duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 14:29 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:29
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        'Cehennem Silahı'nın yanı sıra 'Beyaz Yaramazlık' ve 'Kızıl Ekim' gibi ünlü filmlerde de rol alan İngiliz aktör Joss Ackland'dan acı haber geldi. Ackland'ın 95 yaşında vefat ettiği belirtildi.

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        AİLESİ DUYURDU

        BBC'nin aktardığına göre; acı haberi Joss Ackland'ın ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada Ackland'ın sevenlerinin yanında ve huzur içinde hayata gözlerini yumduğu ifade edildi.

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        "EN YETENEKLİ AKTÖRLERDEN BİRİ OLARAK HATIRLANACAK"

        Ünlü oyuncunun ailesi, "Kendine özgü sesi ve hükmedici varlığıyla rolüne benzersiz bir yoğunluk ve ciddiyet getirdi. İngiltere'nin en yetenekli ve sevilen aktörlerinden biri olarak hatırlanacaktır" şeklinde konuştu.

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        Öte yandan Joss Ackland, 2001'de işkolik olduğu için bazı berbat filmlerde de rol aldığını dile getirmişti.

        Fotoğraflar: Avalon

        #joss ackland
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