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Jülide Özçelik bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konser serisi, 12 Ağustos Cuma akşamı saat 21:00’de başarılı caz yorumcusu Jülide Özçelik konseriyle devam ediyor. 

Jülide Özçelik bomontiada'da



Müzik dünyasının önemli yorumcuları arasında yer alan Jülide Özçelik, 12 Ağustos Cuma akşamı gitarda Cem Tuncer, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan çok değerli müzisyen dostları ile bilirlikte World Akustik sahnesinde olacak. Konsere katılım ücretsiz.

Kendi bestelerinin yanı sıra sevdiği eserleri müzisyen arkadaşlarıyla birlikte yorumlayarak 2008 yılı başında "Jazz İstanbul Volume-1" ve 2011 Aralık ayında "Jazz İstanbul Volume-2" adlı albümlerini müzikseverlerle buluşturan Özçelik, 2019 başında ise 3. albümü Nefes’i yayınlandı. Jülide Özçelik birçok yerel ve uluslararası festivaldeki solo konserlerine ek olarak Bursa, Antalya, Çukurova ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestraları ile verdiği konserler serisine de devam etmekte.

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