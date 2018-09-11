Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın gergin gecesi

Kaan Tangöze ile bir süredir beraber olduğu Kıvılcım Ural Galata'da yemek çıkışı görüntülendi. İkilinin yemeğin başında keyfinin yerinde olduğu sonra birden tartışmaya başladığı iddia edildi