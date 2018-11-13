800’ün üzerinde GSM şirketinin üye olduğu, mobil iletişimin uluslararası kuruluşlarından GSMA (Dünya GSM Birliği), yeni yönetim kurulunu belirledi. Kuruluşun 2019-2020 döneminde görev yapacak olan 26 yönetim kurulu üyesi arasında Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da yer aldı.

Kaan Terzioğlu, GSMA’ya art arda üçüncü kez Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş oldu. Bu gelişmeyle birlikte Turkcell ise beşinci kez GSMA’de yer almış oldu. Kaan Terzioğlu aynı zamanda GSMA’in Denetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Son 3.5 yılda oluşturdukları iş modeli ve sonuçlarının Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından önemli olduğunu belirten Kaan Terzioğlu, GSMA’nın yeni yönetim kurulunda yer almasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’nin yerli ve milli dijital servisleri artık dünyanın da gündeminde. Afrika, Karayipler, Nepal, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'dan operatörler dijital hizmetlerimizi inceliyor, dijital ekonomiye katkı sağlayan hikâyemizi dinliyor. Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimizin oluşturduğu ürün ve hizmetler dünyaya açılıyor. "

Terzioğlu, "Djital deneyimi kolay ve güvenli hale getirdiğimiz ‘Hızlı Giriş’ teknolojimiz, Türkiye’nin dijital kimlik doğrulama konusunda GSMA tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sunan ilk ve tek ülke olmamızı sağladı. Tüm bunlar bizi sektörde örnek gösterilen operatörlerden biri yapıyor. Turkcell olarak altyapımız, servis odaklı büyüme modelimiz ve bölgedeki gücümüzle dijital dünyaya ve GSMA’e katkıda bulunmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

GSMA’dan yapılan resmi duyuruya göre birliğin 2019-2020 yılları arasında görev yapacak olan yeni yönetim kurulundaki üyeer şunlar:

Juan Carlos Archila (América Móvil), Susan Johnson (AT&T), Jamaludin bin Ibrahim (Axiata Group Berhad), Gopal Vittal (Bharti Airtel), Dr. Li Zhengmao (China Mobile), Liu Guiqing (China Telecom), Dr. Shao Guanglu (China Unicom), Srini Gopalan (Deutsche Telekom), Hatem Dowidar (Etisalat Group), Mats Granryd (GSMA), Christian Salbaing (Hutchison), Rob Shuter (MTN Group), Alexey Kornya (MTS), Kazuhiro Yoshizawa (NTT DOCOMO), Stéphane Richard (Orange Group), Mathew Oommen (Reliance Jio), Chua Sock Koong (Singtel Group), Jung Ho Park (SK Telecom), Marcelo Claure (Softbank Group), Nasser S Al Nasser (STC Group), Julio Linares López (Telefónica), Sigve Brekke (Telenor Group), Andrew Penn (Telstra), Kaan Terzioğlu (Turkcell), Rima Qureshi (Verizon), Vivek Badrinath (Vodafone Group)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ