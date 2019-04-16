Kaan Urgancıoğlu: Bizim üzerimizden kimse reklam yapmasın!

Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Zeynep Oymak'la önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlere ilginç bir çıkışta bulunan Kaan Urgancıoğlu'nun "Tamam anladık, bizi çekiyorsunuz. Bari mekanların adını yazmayın. Bizim üzerimizden kimse reklam yapmasın” demesi şaşırttı