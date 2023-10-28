Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.
Giriş: 28.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:31
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.