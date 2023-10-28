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        Haberler Gündem İstanbul Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

        Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:31
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        Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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        Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle, araçlardan inen yolcular Yusufpaşa-Beyazıt durakları arasında tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

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        #kabataş-bağcılar tramvay hattı
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