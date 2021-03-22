Kabine ne zaman, hangi gün toplanıyor? - Bakanlar Kurulu toplantısı saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı?

Tüm Türkiye'nin gözü bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs vaka sayılarında yeniden yükseliş eğilimiyle birlikte birçok ilimiz yüksek riskli konuma geldi. Diğer yandan ise gündem dolar kurundaki hareketlilik olarak göze çarpıyor. Peki Cumhurbaşkanı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni koronavirüs kararları neler olacak? Kısıtlamalar gelecek mi? İşte son durum...

CUMHURBAŞKANI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili tavsiye kararları ilk etapta Bilim Kurulu toplantısında alınıyor. Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde aktarıyor. Kabine toplantısında alınan nihai kararlar ise virüsle mücadelede atılacak adımları gösteriyor.

Bu kapsamda yeni haftada ilk etapta Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösterdiği için bu hafta Kabine toplantısı yapılması beklenmiyor. Yeni toplantısınınsa 26-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Toplantı tarihine ilişkin yeni resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yerini alacak.