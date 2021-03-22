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Döviz kuru son durum: Dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dolar neden yükseldi?

Dolar TL dalgalı seyrediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle dün gece 8.47'yi gören dolar/TL, bu sabah önce 7.70'in altını gördü. Dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dolar neden yükseldi? İşte döviz kurunda son durum...

Döviz kuru son durum: Dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? Dolar neden yükseldi?
AA / HABERTURK.COM

Döviz kurlarında ve serbest piyasada yaşanan hareketlilik gündemin bir numaralı başlıklarından biri haline geldi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun atanması üzerine piyasalarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Dün gece düşük hacimli piyasada dolar/TL 8.47, Euro/TL ise 10.05'e kadar yükseldi. Dolar ve euro ne kadar oldu?

DOLAR KAÇ TL?

EURO KAÇ TL?

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar/TL bu sabah ise önce 7.70'in altını gördü ardından yeniden 7.95'in üzerine tırmandı. Öğleden sonra ise önce 7.85'e geriledi, sonra yeniden 7.95'e çıktı. Benzer bir şekilde 9.20'nin altını gören Euro/TL ise önce 9.50'nin üzerine tırmandı. Sonra 9.39'a geriledi. Piyasa kapanışına doğru 9.52'yi aştı. Dolar geçtiğimiz haftayı 7.2185, Euro ise 8.5949 liradan kapatmıştı.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası sığ olan piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

TCMB'nin yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı ilk açıklamada "enflasyonla mücadelede kararlılık" vurgusu öne çıktı. TCMB, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydeden Kavcıoğlu, "Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da bugün yaptığı açıklamada "Uyguladığımız enflasyonda düşüşü önceliklendiren makro politika çerçevesi enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı. Maliye politikalarının, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulanmaya devam edileceğini kaydeden Elvan, "Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejimine kararlılıkla devam edilecek. Reform paketimizde yer alan eylemler, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi.

Bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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