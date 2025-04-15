Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 15 Nisan 2025 Kabine gündemi ve konu başlıkları
Kabine Toplantısı gündemi ve konuları 15 Nisan 2025 Salı günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda küresel ticaret savaşları ele alınacak. Toplantının önemli başlıkları arasında Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum da yer alacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 15 Nisan 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...
Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak küresel ekonomideki karşılıklı restleşmeler masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek. ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 15 Nisan 2025 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 15 Nisan 2025 Salı bugün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?
ABD ile Çin arasında uzun yıllardır birçok alanda süren gerilim, ülkelerin karşılıklı gümrük vergilerini artırmasıyla tırmanmayı sürdürüyor. Toplantıda, küresel ticaret savaşları masaya yatırılacak. Türkiye'nin atacağı adımlar gözden geçirilecek.
Toplantının önemli başlıkları arasında Terörsüz Türkiye hedefi, İsrail'in saldırıları ve Suriye'deki son durum da yer alacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ
27 Şubat’taki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4. İmralı ziyaretinin gerçekleşmesi bekleniyor. Gelinen aşama Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
İSRAİL’İN SALDIRILARI
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara harekatını genişletti. Refah’ı tamamen kuşattı. İsrail’in saldırıları Kabine'nin önemli başlıklarından birisi olacak. İsrail’in Suriye’deki üssü bombalaması ve Suriye’deki son durum da Kabine Toplantısı’nda gündem başlıkları arasında yer alacak.
ÖĞRETMEN ATAMALARI DA MASADA
Proje okullarda öğretmen atamalarına nedeniyle başlayan protestolar da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Görüşmede 30 bin öğretmen atamasının gündeme gelebileceği belirtildi.
ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU DEĞERLENDİRİLECEK
Hafta sonu Antalya’da düzenlenen ve binlerce uluslararası katılımcıyı ağırlayan Antalya Diplomasi Forumu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin sonuçları da Kabine toplantısında ele alınacak. Bu toplantıların ardından uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları üzerine detaylı bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaparak toplantıda alınan kararları duyuracak.