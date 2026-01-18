Kabine yarın toplanıyor: Suriye ve İran’daki son gelişmeler masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlıkları Suriye ve İran'daki gelişmeler olacak. Gazze'deki ateşkes sürecindeki yeni aşama da ele alınacak başlıklar arasında olacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Suriye Ordusunun terör örgütü YPG'ye karşı sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.
Sahadan gelen son bilgiler ile yürütülen diplomatik temaslar masada olacak. Ankara'nın kırmızı çizgisi terör örgütü YPG ile Şam Yönetimi arasında geçtiğimiz yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması.
İRAN'DAKİ GELİŞMELER
İran'daki protesto gösterileri de Kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında. Türkiye diplomatik temaslarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
GAZZE'DEKİ ATEŞKES SÜRECİNDE YENİ AŞAMA
Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının Gazze olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından barış kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu. Yeni aşamaya geçen Gazze barış planı çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilecek.
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da toplantıda ele alınacak.
Fotoğraf: AA