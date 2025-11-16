Kabine yarın toplanıyor: Uçak kazası, terörsüz Türkiye süreci, 11. Yargı Paketi masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın toplanıyor. Toplantıda, Gürcistan'da 20 kahraman askerin şehit olduğu kaza ve terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ele alınacak. Suriye ile Gazze'deki son gelişmeler de Kabine'de değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Beştepe’de gerçekleşecek toplantıda 20 kahraman askerin şehit olduğu uçak kazası gündemde olacak. İnceleme ekiplerinin çalışmaları, kaza kırım raporundaki mevcut bulgular masaya yatırılacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ SON DURUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son grup toplantısında, "terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz" ifadesini kullanmıştı. Sahadan gelen bilgiler ışığında son durum masaya konacak. Meclisteki komisyon çalışmalarında bakanların dinlenmesi öncesinde kanuni düzenlemeler için yapılan hazırlıklar mercek altına alınacak.
SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Kabine’de Suriye'deki son gelişmelere de parantez açılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sürpriz ABD ziyaretinin sonuçları da değerlendirilecek. Gazze'deki ateşkes süreci, Sudan'da devam eden çatışmalar da kabine toplantısında öne çıkan başlıklar olacak.
EKONOMİDEKİ SON VERİLER VE 11. YARGI PAKETİ
Kabine’de ekonomideki son veriler, deprem bölgesinde devam eden çalışmalar, Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketine ilişkin düzenlemeler de ele alınacak.