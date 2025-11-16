Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanıyor: Uçak kazası, terörsüz Türkiye süreci, 11. Yargı Paketi masada | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Uçak kazası, terörsüz Türkiye süreci, 11. Yargı Paketi masada

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 haftalık aranın ardından yarın toplanıyor. Toplantıda, Gürcistan'da 20 kahraman askerin şehit olduğu kaza ve terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ele alınacak. Suriye ile Gazze'deki son gelişmeler de Kabine'de değerlendirilecek.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 16.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabine yarın toplanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Beştepe’de gerçekleşecek toplantıda 20 kahraman askerin şehit olduğu uçak kazası gündemde olacak. İnceleme ekiplerinin çalışmaları, kaza kırım raporundaki mevcut bulgular masaya yatırılacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ SON DURUM

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, son grup toplantısında, "terörsüz Türkiye menziline doğru emin adımlarla yürüyoruz" ifadesini kullanmıştı. Sahadan gelen bilgiler ışığında son durum masaya konacak. Meclisteki komisyon çalışmalarında bakanların dinlenmesi öncesinde kanuni düzenlemeler için yapılan hazırlıklar mercek altına alınacak.

        SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

        REKLAM

        Kabine’de Suriye'deki son gelişmelere de parantez açılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sürpriz ABD ziyaretinin sonuçları da değerlendirilecek. Gazze'deki ateşkes süreci, Sudan'da devam eden çatışmalar da kabine toplantısında öne çıkan başlıklar olacak.

        EKONOMİDEKİ SON VERİLER VE 11. YARGI PAKETİ

        Kabine’de ekonomideki son veriler, deprem bölgesinde devam eden çalışmalar, Meclis'e sunulması beklenen 11. Yargı Paketine ilişkin düzenlemeler de ele alınacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor