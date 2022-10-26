Kayın mantarı, kavak mantarı, selvi mantarı, yaprak mantarı, lamelli soluk istiridye mantarı, karakulak mantarı gibi isimlerle de bilinen istiridye mantarı, faydaları saymakla bitmeyen besinler arasında ilk sırada yer alıyor. İşte hem leziz hem de şifa deposu olan istiridye mantarının faydaları...