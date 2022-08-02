Kaçak hafriyatta son nokta! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Arnavutköy'de boş arazi kaçak hafriyat döken kamyoncular tarafından döküm sahasına dönüştürüldü. Bir vatandaşın kameraya kaydettiği kamyoncular, gündüz vakti hafriyat döktükleri araziyi iş makinesi ile düzleyip, tekrar tekrar kaçak hafriyat getiriyorlar.

Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan boş bir arazi, mahalle sakinlerinin iddiasına göre döküm sahasına dönüştürüldü.

Boş araziye gündüz vakti gelerek kamyonlar ile kaçak döküm yapan kişiler, ardından iş makinesi ile belli olmayacak şekilde alanı düzenleyip uzaklaştı. Kaçak döküm anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

'YAKLAŞIK BİR YILDIR DEVAM EDİYOR'

Mahalle sakinlerinden Öskan Baba, "Biz burada kavga da ettik ama yine de geliyorlar. Benim evim bu karşıda; burayı çamur içinde bıraktılar perişan ettiler. Burası normalde bir arsa, sahibi var yani burasının. Çocuklarımız falan tehlike içerisinde. Biz burada görüyoruz kavga bile ediyoruz bazen tek seferde 5-6 kamyon gelip, döküyorlar bir kepçeyle düzenleyip kaçıyorlar hemen. Yaklaşık bir yıldır bu iş devam ediyor bu şekilde. Aradım şikâyetçi oldum ama değişen bir şey olmadı açıkçası. Geçen hafta da videosunu çektim döküm anının" dedi.