Kaçak içkide kullanılan

AA

İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte içki ve zehirlenmelere ilişkin bilgi verdi.

Zehirlenmelerin en sık etanol (etil alkol),metanol (metil alkol) ve etilen glikol ile görüldüğünü anlatan İlhan, etanol maddesinin alkollü içeceklerin birada yüzde 4-6, şarapta yüzde 10-20, viskide yüzde 40-45, rakıda yüzde 40- 45 oranında bulunduğunu söyledi. İlhan, bunun yüzde 70 oranında dezenfektan amaçlı çözeltilerde, yüzde 40-60 oranında da kolonyada, bazı gargaralar, tıraş losyonları, parfümler ve ilaçlar içinde de yer aldığını ifade etti.

Metanol maddesinin kaçak içkide kullanıldığını belirten İlhan, "Metanol, ispirto, kaçak üretilen kolonya, rakı ve diğer alkollü içkiler, boya çıkarıcılar, vernik, antifriz, teksir makinası ve araba camı yıkama sıvıları içinde bulunur. Küçük miktarlarda alındığında bile zehirleyici etki yapabildiğinden tanınması çok önemlidir. Etilen glikol ise cam temizleyici çözeltiler ve antifriz içinde bulunur." diye konuştu.

- "Hasta kusturulmaz"

Prof. Dr. İlhan, etanol maddesinin bulantı, kusma, öfori, çift görme, denge bozukluğu, baş dönmesi, ince motor eşgüdüm kaybı, karar verme ve değerlendirme yetisinde bozulma, yürüme ve denge bozukluğu, letarji, solunum baskılanması ve koma şeklindeki bulgularla kendini gösterdiğini söyledi.

Metanol maddesinin birinci evre olarak tanımlanan vücut tarafından alındıktan sonraki ilk saatlerde sarhoşluk ve gastrit ile ortaya çıktığını aktaran İlhan, şu bilgileri verdi:

"İkinci evre olan asemptomatik dönem diye tanımlanan 3-30 saati kapsar. Semptomatik dönem olan 3. evrede halsizlik, baş ağrısı, kusma, karın ağrısı, çift ya da bulanık görme, tipili bir alanda yürüyormuş gibi karyağdı görünümü, görme bozuklukları, renk saptamada değişiklikler, görme alanında daralma, idrarda formaldehid kokusu, karın ağrısı, kusma, ishal, konvülsiyon ve koma, bradikardi, taşikardi, kalp yetmezliği, hipotansiyon, pankreatit, toksik ensefalopati, polinöropati, parkinsonizm, böbrek yetmezliği ile karşılaşılır.

Etilen glikol alındığında erken evre olan 0,5-12 saat içinde bulantı, kusma, etanol zehirlenmesinde olduğu gibi geçici sarhoşluk ve öfori, merkezi sinir sistemi baskılanması, koma, hipotoni, hiporefleksi, konvülziyon görülür.

12-24 saati kapsayan 2. evrede ise taşikardi, takipne, hipertansiyon, hiperventilasyon, hipoksi, konjestif kalp yetmezliği, akut solunum sıkıntısı sendromu ile karşılaşılır.

Üçüncü evre olan 24-72 saat içinde oligüri, hematüri, proteinüri, böbrek yetmezliği ve anüri gibi sorunlar kendini gösterebilir."

Prof. Dr. İlhan, bu tür maddelerin kullanımı sonucu zehirlenme geliştiğinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini vurgulayarak, "Zehirlenme durumunda ivedilikle yataklı tedavi kurumlarına sevk etme, hemodiyaliz ve yoğun bakım gerekebilir. Hasta kusturulmaz." uyarısında bulundu.