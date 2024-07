Kader isminin anlamı nedir? Kader ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Kader isminin analizi

Kader Ne Demek?

Kader, günlük yaşantımızda da sıkça kullandığımız bir kelimedir. Sözlük anlamı miktar ve ölçü olan Kader kelimesi Allah’ın bütün canlıları belirli bir ölçü ile yarattığı, her şeyin olması gerektiği şekli, Allah’ın irade ettiği şekli ile oluşa geldiğini ifade eder. Kader kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olup "yazgı" veya "kısmet" anlamlarına da gelir. Bu isim, kişinin hayatında karşılaştığı her şeyin bir amacı ve nedeni olduğunu ifade eder. Kader ismi, aynı zamanda Allah’ın kudretini ve her şeyi bilen, her şeye hâkim olan sıfatlarını yansıtır.