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Sephora Türkiye, kadınların girişimcilikte ve sosyal hayatta güçlenmesi, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefiyle yola çıkan Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ile el ele vererek kozmetik ve güzellik sektöründe Kadın Girişimcileri Geliştirme Hızlandırma Programı’nı başlattığını duyurdu.

Kadın girişimcilerin, girişim ve öz güven odağında hayatına dokunarak ve destekleyerek, iş hayatında aktif rol almalarına odaklanan programda Sephora ve KAGİDER’in oluşturacağı jüri tarafından seçilecek 5 kadın girişimcinin, Sephora’nın global ve yerel tedarikçi ilkelerini yerine getirmesi şartı ile tanıtım ve promosyon desteği ile sephora.com.tr’de satış imkanı elde edebilecekleri bildirildi.

Bu kapsamda, seçilen 31 kadın girişimci ile dijital ortamda ön tanışma toplantısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sephora Türkiye ve KAGİDER’in ev sahipliğinde gerçekleşen tanışma toplantısının, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Kuleli moderatörlüğünde Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya ve KAGİDER Başkanı Emine Erdem’in söyleyişisiyle başladığı kaydedildi.

Önümüzdeki aylarda planlanan 3 günlük eğitim öncesi için düzenlenen tanışma toplantısında her kadın girişimciye, program hakkında detaylı bilgi aktarıldığı ve tanışma toplantısı sırasında seçilen 31 kadın girişimcinin kendi hikayelerini paylaşma ve programdan beklentilerini anlatma imkanı bulduğu belirtildi.