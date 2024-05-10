Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın sürücü otomobiliyle dereye uçtu - Son dakika haberleri

        Kadın sürücü otomobiliyle dereye uçtu!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bölgedeki bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:29 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın sürücü otomobiliyle dereye uçtu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında 42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki otomobil, D-130 karayoluna döneceği esnada kontrolden çıkarak ağaca çarpıp Kumla Deresi'ne uçtu.

        ÇAY İÇERKEN KAZAYI FARK ETTİLER

        İHA'da yer alan habere göre ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu.

        KADINI BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARDI

        Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı.

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        REKLAM

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı.

        ARAÇ VİNÇLE DEREDEN ÇIKARILDI

        Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Arkadaşını ziyarete gitti... Fırında kanlı son!
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Saldırılar yoğunlaştı: Binlerce Filistinli bölgeyi terk etti
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Çinli üretici Avrupa'da ikinci fabrika kuracak
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı... Bisikletle gelen ölüm!
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Teknik direktör ve transfer açıklaması
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Hapşırdıktan sonra neden çok yaşa deriz?
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        Eurovision öncesi İsrail protestosu
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Depremden kurtuldu... Güney Kore'de öldü!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!
        Bu yemeklerin kökenleri sizi şaşırtacak!