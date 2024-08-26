Kadınların sessiz düşmanı lipödem: Bacaklarınızdaki şişlikten şikayet ediyorsanız dikkat! Lipödem nedir, neye dikkat edilmeli?
Kadınların gizli düşmanı lipödem, estetikten çok daha fazlasını tehdit ediyor. Bacaklarınızda oluşan şişliklerin nedeni bu hastalık olabilir. Peki, lipödem nedir ve bu durumla nasıl başa çıkılmalı? İşte detaylar!
Bacaklardaki inatçı şişlikler ve ağrılar, lipödem adı verilen yaygın ama az bilinen bir hastalığın işareti olabilir. Özellikle kadınları hedef alan bu sağlık sorunu, erken teşhis ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir. İşte detaylar...
LİPÖDEM NEDİR?
Lipödem, vücudunuzun alt kısmında anormal yağ birikimine neden olan uzun süreli bir durumdur. Lipödem en sık poponuzu, uyluklarınızı ve baldırlarınızı tutar. Bazı kişilerin kalçalarında veya üst kollarında da olabilir. Ellerinizi veya ayaklarınızı etkilemez.
KİLOLU OLMAK İLE KARIŞTIRILMAMALI
İnsanlar bazen lipödemi aşırı kilolu olmak veya lenfödem ile karıştırır, ancak bunlar farklı durumlardır. Ancak lipödem lenfödeme yol açabilir. Lipödemi olan birçok kişinin vücut kitle indeksi (VKİ) 35'ten yüksektir.
VÜCUDUNUZUN ALTI İNCELMİYORSA SEBEBİ BU OLABİLİR
Diyet ve egzersiz yapmak, lipödemin alt vücudunuzda etkilediği bölgeleri değiştirmeden üst vücudunuzda kilo vermenize neden olabilir.
LİPÖDEM TÜRLERİ
Belirtilerinizin olduğu yere bağlı olarak aynı anda birden fazla lipödem türüne sahip olabilirsiniz. Lipödem türleri şunları içerir:
Tip 1: Yağ, göbek deliğiniz ile kalçalarınız arasındadır.
Tip 2: Yağ pelvisiniz ile dizleriniz arasındadır.
Tip 3: Yağ pelvisiniz ile ayak bilekleriniz arasındadır.
Tip 4: Yağ omuzlarınız ve bilekleriniz arasındadır.
Tip 5: Yağ dizleriniz ve ayak bilekleriniz arasındadır.
LİPÖDEM NE KADAR YAYGINDIR?
Araştırmacılar 72.000 kişiden 1'inde lipödem olduğunu tahmin etmektedir. Ancak bu sayı muhtemelen düşüktür çünkü lipödem obezite veya lenfödem gibi görünebilir.
LİPÖDEM BELİRTİLERİ NELERDİR?
Lipödem belirtileri şunları içerir:
1. Vücudunuzun her iki tarafında poponuzda, uyluklarınızda, baldırlarınızda ve bazen üst kollarınızda yağ birikmesi.
2. Cildinizin altında bir şey varmış gibi hissettiren yağın içinde şişlikler.
3. Hafiften şiddetliye ve sürekli olandan sadece basınçla hissedilene kadar değişebilen ağrı.
4. Bacaklarınızda ağır bir his.
5. Şişme, ödem.
6. Kolayca moraran cilt.
7. Yorgunluk (normalden daha yorgun hissetmek)
LİPÖDEME NE SEBEP OLUR?
Lipödemin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bu durum vakaların %20 ila %60'ında ailelerde görülür, bu nedenle kalıtsal olabilir. Bu durum neredeyse sadece kadınlarda ve AFAB hastalarında görülür.
LİPÖDEM İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
Aşağıdaki durumlarda lipedeme yakalanma olasılığınız daha yüksektir:
Kadın olmanız, ailede lipödem öyküsü olması, kitle indeksinizin 35'ten yüksek olması.
LİPÖDEMİN KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?
Lipödem şunlara yol açabilir:
Yürüme zorluğu, depresyon, ikincil lenfödem veya lipo-lenfödem (lenfatik yolunuzda lenf adı verilen bir sıvının birikmesine izin veren tıkanıklık), venöz (toplardamar) hastalığı, düz tabanlık.
LİPÖDEM NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı fiziksel bir muayene yaparak ve tıbbi geçmişinizi toplayarak size tanı koyabilir. Ağrılı yağ birikintileri, lipödemi acıtmayan normal vücut yağından farklı kılar. Ayrıca, lipödemi olan kişilerin etkilenmemiş ayakları ile etkilenmiş bacakları arasında belirgin bir boyut farkı vardır.
LİPÖDEMİN AŞAMALARI
Lipödem birçok kişide zamanla yavaş yavaş kötüleşir. Lipödem aşamaları şunları içerir:
1. Aşama: Cildiniz normal görünür, ancak cildinizin altında çakıl taşları gibi bir şey hissedebilirsiniz. Bu aşamada ağrı ve morarma olabilir.
2. Aşama: Cilt yüzeyiniz düzensizdir ve kapitone dikiş, ceviz kabuğu veya süzme peynir gibi görünen çukurlaşmalar olabilir.
3. Aşama: Bacaklarınız şişirilmiş dikdörtgen balonlar gibi görünebilir ve büyük deri ve yağ kıvrımlarınız vardır. Bacaklarınızdaki yağ dışarı çıkarak yürümenizi zorlaştırabilir.
LİPÖDEM NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Araştırmacılar henüz bir tedavi bulamamıştır, ancak lipödem tedavileri ağrı ve iltihabı azaltarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Lipödem için basit, noninvaziv tedavi ile başlayabilir ve gerekirse daha karmaşık tedavilere geçebilirsiniz.
BASİT TEDAVİLER
Egzersiz: Yüzme, bisiklete binme ve yürüyüş hareketliliği artırmaya ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Havuzda egzersiz yapmak da eklemleriniz üzerindeki stresi azaltabilir.
Anti-enflamatuar ya da kalp açısından sağlıklı bir diyet: Bu, özellikle durumunuzu erkenden öğrenirseniz, lipödemin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Ancak diyet yapmak genellikle diğer yağlarda olduğu gibi lipedemden kurtulmanızı sağlamaz.
Varis çorapları ve cilt nemlendiricisi.
LİPÖDEM RİSKİMİ NASIL AZALTABİLİRİM?
Lipödemin nedenlerini tam olarak bilmemek, ondan kaçınmayı zorlaştırır. Ancak ailenizde lipödem olması ve doğumda kadın olarak atanmanız gibi risk faktörlerine sahipseniz, sağlıklı bir kiloda kalmayı hedefleyebilirsiniz. Kilo hedeflerinize ulaşmanın yolları hakkında doktorunuzla konuşun.
LİPÖDEMİM VARSA NE YAŞAYABİLİRİM?
Lipödem bazı insanlar için zaman içinde yavaşça (veya bazıları için hızla) kötüleşir. Lipödemi olan diğer kişilerde ise semptomlar hafiftir ve kötüleşmez.
Erken tanı ve tedavi komplikasyonlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Egzersiz yapmak ve varis çorabı kullanmak size daha iyi bir sonuç sağlayabilir. Liposuction daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.
Depresyon, obezite veya lenfödem gibi diğer rahatsızlıklara sahip olmak lipedemi daha da kötüleştirebilir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı sizi danışmanlık, fizik tedavi veya ağrınızı yönetme konusunda yardım için yönlendirebilir.
Kaynak: Cleveland Clinic